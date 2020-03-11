Переговори щодо Brexit можуть скасувати через коронавірус

У Британії припускають, що наступний раунд переговорів щодо Brexit між Брюсселем і Лондоном може бути скасований через стрімке поширення коронавірусу.

Про це заявив глава секретаріату кабінету міністрів Великої Британії Майкл Гоув, повідомляє Politico.

"Ми з нетерпінням очікували наступного етапу переговорів, але сьогодні у нас є ознаки того, що в Бельгії можуть виникнути певні проблеми у сфері охорони здоров'я", - зауважив Гоув, який також є представником Британії у так званому спільному комітеті.

Планувалося, що наступний раунд переговорів має розпочатися 18 березня, а засідання спільного комітету заплановано на 30 березня.

За його словами, вплив вірусу на переговори по Brexit - це "живе питання".

Однак Гоув наполіг на тому, що перехідний період Brexit, який повинен закінчитися в грудні цього року, не буде продовжений.

Гоув прокоментував ситуацію після того, як посол ЄС у Сполученому Королівстві Жоао Вале де Алмейда також заявив, що переговори можуть бути відкладені.

"Я не думаю, що ми можемо щось виключати в даний момент, з огляду на масштаби цієї кризи", - сказав він.

У вівторок представник Даунінг-стріт заявив журналістам, що не планує відкладати обговорення, додавши, що "обидві сторони дуже добре обізнані про графік, за яким вони працюють".

Велика Британія вийшла з Євросоюзу 1 лютого 2020 року.