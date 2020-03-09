Мігранти і коронавірус: Фон дер Ляєн закликала негайно погодити довгостроковий бюджет ЄС

Лідери країн Євросоюзу мають негайно погодити Багаторічну фінансову перспективу (БФП) ЄС на 2021-2027 роки, без якої Євросоюз не зможе рухатись уперед та долати поточні виклики.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції з нагоди перших 100 днів роботи нового складу ЄК, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У ці важкі з усіх точок зору часи люди потребують, аби Європа робила більше, діяла активніше - на кордонах, у міграції, у боротьбі з коронавірусом, у макроекономічній підтримці. Але без нового бюджету ми не зможемо дати на це належну відповідь. Ми перебуваємо на етапі завершення поточного бюджету... Зараз нам не вистачає гнучкості, щоб діяти в умовах криз, які ми бачимо навколо. Тож я закликаю всі країни-члени терміново дійти згоди навколо БФП - вона нам потрібна, щоб рухатися вперед. Ми вже з цим запізнилися», - наголосила фон дер Ляєн.

Вона також заявила, що перші сто днів роботи Єврокомісії під її керівництвом були присвячені не лише подоланню найнагальніших викликів, таких як Brexit, розширення ЄC, міграція, коронавірус, - а й визначенню стратегічних напрямків розвитку Євросоюзу, включаючи Зелену угоду, технологічний інноваційний розвиток, цифрову трансформацію та нові стандарти у розширенні.

Як повідомляв Укрінформ, глави держав і урядів ЄС на надзвичайному саміті у Брюсселі 20-21 лютого не змогли дійти згоди щодо запропонованого проєкту Багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021-27 рр.

Наразі президент Європейської ради Шарль Мішель проводить активні консультації з лідерами країн ЄС стосовно показників БФП Євросоюзу, щодо яких зберігаються суттєві розбіжності як серед національних урядів, так і серед євроінституцій.

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Зокрема, Єврокомісія пропонує на наступні 7 років витрати у розмірі 1 104,805 мільярда євро (1,11% від ВНП). Європарламент наполягає на збільшенні цієї суми до 1 324,089 мільярдів євро (1,3% від ВНП). У свою чергу, Європейська рада представила пропозиції щодо бюджетних витрат БФП у сумі 1 094,827 мільярда євро (1,07% від ВНП). Різниця між пропозиціями Європейської ради та Європарламенту навколо видаткової частини БФП перевищує 230 мільярдів євро.