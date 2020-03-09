Президент Єврокомісії пропонує перевезти біженців з грецьких островів на континент

Тиск на зовнішні кордони ЄС потрібно негайно знизити, що потребує комплексних зусиль для допомоги Греції і Туреччині, які стикаються з проблемою міграції.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції з нагоди перших 100 днів роботи нового складу ЄК, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«100 днів тому було багато проблем, але спільна Угода ЄС-Туреччина (щодо мігрантів - ред.) не ставилася під сумнів. І сьогодні ми опинилися перед дилемою. Події на грецько-турецькому кордоні чітко вказують на політично вмотивований тиск на зовнішні кордони ЄС. Водночас, мігранти, яких привели на кордон, потребують допомоги. Греція потребує допомоги», - наголосила президент Єврокомісії.

Вона повідомила, що неодноразово обговорювала цю ситуацію з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, це питання порушуватиметься сьогодні ввечері на зустрічі керівників Єврокомісії та Європейської ради з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Фон дер Ляєн наголосила, що право людей на політичний притулок має поважатися, і допомоги потребують як для Греція, так і Туреччина, оскільки обидві країни перебувають під міграційним тиском. Зокрема, вона звернула увагу на складну ситуацію у таборах для біженців на островах Греції, які вже переповнені. При цьому люди продовжують прибувати, що призводить до зростання напруження.

Президент Єврокомісії зауважила, що Євросоюз уже надав Греції 350 мільйонів євро негайної допомоги для вирішення ситуації і готовий надати ще стільки ж за запитом. Єврокомісія також мобілізувала додаткові 60 мільйонів євро для невідкладної допомоги біженцям на території Сирії.

«Нагальним питанням є послаблення тиску, який відчувають зараз острови (Греції), шляхом доправлення людей також на континентальну частину. Негайного піклування потребують малі діти, які опинилися на островах без супроводу, – їх необхідно терміново вивезти у безпечніше місце. Разом з прем’єр-міністром Міцотакісом я просила країни-члени про допомогу. Ми вже отримали позитивні відповіді від Франції, Португалії, з Люксембургу, Фінляндії, Німеччини - ці країни погодилися прийняти цих дітей», - повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що йдеться про негайні заходи, хоча проблема міграції потребуватиме довгострокових рішень, до яких Євросоюз зараз набагато краще готовий, ніж під час міграційної кризи 2015 року.

«Протягом останніх 100 днів Єврокомісія проводила поглиблені консультації з країнами-членами для пошуку спільних рішень у сфері міграції. Ми будемо просувати підготовку нового Європейського пакту з міграції і представимо ці пропозиції відразу після великодніх свят», - сказала президент Єврокомісії.

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Як повідомлялося, раніше президент Туреччини звернувся до Греції із закликом відкрити кордон для мігрантів, аби вони могли потрапити до інших країн Євросоюзу.

Наприкінці лютого Туреччина оголосила, що більше не перешкоджатиме потоку мігрантів, які хочуть потрапити в Європу.

Рішення пропускати мігрантів Туреччина прийняла після того, як 27 лютого в сирійському Ідлібі внаслідок обстрілу військами Асада загинули понад 30 турецьких військових.