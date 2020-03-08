Греція розгорне два тимчасові табори для біженців з Сирії

Греція планує побудувати два нових тимчасових табори для розміщення сотень біженців, які прибувають з Туреччини.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

"Ми хочемо побудувати два закритих центри у (північному регіоні) Серра і на більшій території Афін на 1000 місць... Нам потрібна підтримка місцевих громад. Ми не можемо залишити всіх (цих) людей на островах", - сказав міністр міграції Нотіс Мітарачі.

Він також заявив, що державна підтримка біженців буде обмежена, і що їм буде запропоновано покинути табори після отримання захищеного статусу.

"Проживання та пільги особам, які отримали притулок, будуть зупинені упродовж місяця. З цього моменту їм доведеться заробляти на життя. Це робить нашу країну менш привабливим місцем для міграційних потоків", - сказав міністр.

Нові табори розраховані на біженців, які прибули з Туреччини після 1 березня, коли Анкара оголосила, що більше не перешкоджатиме спробам людей переселитися до ЄС.

За минулий тиждень понад 1700 мігрантів висадилися на Лесбосі та чотирьох інших островах Егейського моря з Туреччини, в результаті чого 38 000 осіб було розподілено в жахливі та перевантажені центри для біженців.

Як повідомлялося, уряд Греції вирішив направити військові кораблі до островів до Егейського моря задля посилення охорони державного кордону від можливого "вторгнення" мігрантів.

Біля кордонів Туреччини чекають 1,5 мільйона біженців з провінції Ідліб, які шукають притулку, Туреччина не має наміру стримувати їх на своїй території, якщо вони захочуть переміститися в країни ЄС.