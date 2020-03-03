Міграційна криза: президент Європарламенту зробив заяву після візиту на кордон

Президент Європарламенту Девід Сассолі, який у вівторок разом із ключовими керівниками ЄС здійснив поїздку на кордон між Грецією і Туреччиною, заявив про необхідність відпрацювання спільної політики ЄС у сфері міграції.

Відповідну заяву він зробив під час спільної пресконференції за підсумками поїздки, у якій взяли також участь Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якби півтора року тому лідери ЄС прислухалися до Європарламенту, ймовірно, ми б не бачили цієї міграційної кризи. Те, що ми бачимо на грецько-турецькому кордоні є свідченням того, що ми більш ніж раніше потребуємо запровадити спільну політику ЄС у сфері міграції. Я шокований тим, як багато європейських урядів цього не розуміють. Хто б не прибував до Греції або до Італії, до Мальти або до Іспанії, - вони прибувають до Європи. Я закликаю європейських лідерів до конструктивної роботи, щоб знайти рішення та справедливий розподіл людей, які потребують допомоги», - сказав Сассолі.

Він зауважив, що розглядає єдиний шлях для дотримання європейських цінностей та для того, щоб Євросоюз залишався світовим лідером у сфері захисту прав людини.

Повний текст його виступу можна побачити на мультимедійному порталі Європейського Союзу.

Як повідомлялося, після ескалації ситуації в сирійській провінції Ідліб, де загинули понад 30 турецьких солдатів в ході обстрілу силами режиму Башара Асада, до турецько-сирійського кордону перемістилася значна кількість біженців.

Анкара, яка раніше заявляла про відсутність дієвої підтримки з боку ЄС щодо регулювання міграційних потоків, зокрема розміщення біженців на своїй території, перестала їх стримувати та відкрила кордон для охочих потрапити до країн ЄС.

Кількість мігрантів, які перейшли за останні дні з турецької на грецьку територію, перевищила 130 тисяч.