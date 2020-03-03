Ердоган заявив, що Туреччина не стримуватиме 1,5 мільйона біженців

Біля кордонів Туреччини очікують 1,5 мільйони біженців з провінції Ідліб, які шукають притулку, Туреччина не має наміру стримувати їх на своїй території, якщо вони захочуть переміститися до країн ЄС.

Про це Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав на пресконференції за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Болграрії Бойко Борисовим, інформує кореспондент Укріфнорму.

«Наразі 1,5 мільйона людей в Ідлібі залишили свої будинки і чекають на наших кордонах. На жаль, більшість країн-членів ЄС виявили байдужість. Держави-члени ЄС досі не усвідомили того, що більше 4 мільйонів біженців протягом 9 років знайшли притулок в Туреччині. Місяці тому ми оголосили, що якщо ЄС не підтримає справедливого розподілу тягаря з нами, нам доведеться відкрити двері», - сказав Ердоган.

Він також вказав на те, що Туреччина більше не хоче фінансової допомоги від ЄС, оскільки обіцянки не виконуються.

«Ми вже витратили понад 40 мільярдів доларів. Ви обіцяли дати Туреччині протягом року 6 мільярдів євро. Вони сказали, що дадуть це неурядовим організація, а не нам. Вони дали? Ні», - сказав Ердоган.

За його словами, утримання силою біженців, які не бажають лишатися в Туреччині, а прагнуть перебратися до країн ЄС, суперечить нормам міжнародного права.

«Неможливо утримувати цих людей в країні силою відповідно до міжнародного права. Ці люди залишають нашу країну за своєю волею», - сказав Ердоган.

Він також наголосив, що Греція, до якої прагнуть потрапити біженці, зобов'язана приймати заявки про надання притулку незалежно від громадянства прохачів та забезпечувати необхідний захист, натомість грецькими військовими двох біженців було вбито та одного поранено.

Як відомо, кількість мігрантів, які перейшли за останні дні з турецької на грецьку території, сягнула 130 469 людей.