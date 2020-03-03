Делегація ЄС їде в Анкару — говорити про кризу у Сирії та біженців

Високий представник ЄС Жозеп Боррель та єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич у вівторок розпочнуть дводенний візит до Анкари, де обговорять кризу у Сирії та пов’язані з нею гуманітарні наслідки.

Про це повідомляє Європейська служби зовнішніх справ.

«Вони проведуть переговори щодо ескалації у провінції Ідліб на північному сході Сирії та гуманітарні наслідки для населення, а також ситуацію із сирійськими біженцями в Туреччині», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що візит проходитиме напередодні надзвичайної зустрічі Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, який відбудеться 5—6 березні у Загребі - столиці Хорватії, яка нині головує у ЄС.

Єврокомісар Янез Ленарчич під час візиту до Туреччини відвідає поселення біженців.

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Як повідомляв Укрінформ, турецька влада оголосила, що більше не стримуватиме потік мігрантів, які хочуть потрапити до Європи. Рішення було прийнято після того, як понад 30 турецьких військових загинули під час обстрілу силами режиму Башара Асада та російської авіації в Ідлібі.

За даними Анкари, станом на 2 березня країну залишили майже 120 тис. мігрантів, які прагнуть отримати притулок у країнах ЄС.