Туреччина підбила поточний підсумок військової операції у Сирії

Від початку операції «Весняний щит» у сирійській провінції Ідліб турецька армія знищила два бойові літаки, 135 танків та знешкодила понад 2500 учасників збройних формувань режиму Асада.

Про це заявив міністр національної оборони Хулусі Акар, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Станом на сьогодні в рамках операції «Весняний щит» знешкоджено два бойові літаки режиму, два безпілотники, вісім вертольотів, п'ять систем ППО, 135 танків, 86 гармат та гаубиць, 16 ПТРК та мінометів, 77 БТР, дев'ять складів боєприпасів, а також 2557 бойовиків режиму Асада», - повідомив міністр.

Він наголосив, що Туреччина має на меті припинити дії режиму Асада в Ідлібі, а не протидіяти Росії.

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«Ми очікуємо від Росії, що вона виконуватиме свої зобов'язання як країна-гарант, припинить атаки режиму (Асада - ред.) і використає свій вплив, щоб довести ситуацію до меж Сочинського примирення. Наші переговори з РФ тривають. Як ми неодноразово заявляли, ми не маємо на меті протистояти Росії. Наша єдина мета - припинити дії режиму і таким чином запобігти радикалізації та міграції», - заявив очільник міноборони Туреччини.

Як повідомляв Укрінформ, Туреччина 1 березня оголосила про початок операції «Весняний щит» в Ідлібі у відповідь на авіаудари режиму Асада, підтримуваного Росією.

Фото: АА