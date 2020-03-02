Ердоган їде домовлятися з Путіним про припинення вогню в Ідлібі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поїде до Москви 5 березня та очікує, що результатом його зустрічі з президентом Путіним буде припинення вогню у провінції Ідліб.

Про це Ердоган сказав в Анкарі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"5 березня поїдемо до Москви і оцінимо події з Путіним. Сподіваюся, що буде припинення вогню чи домовлено про інші кроки і ми швидко отримаємо результат", - зазначив Ердоган.

Він наголосив, що Туреччина діє в інтересах своєї безпеки, розраховує на власні ресурси й не сподівається на допомогу від інших країн чи організацій. "Туреччина у власних діях розраховує на власні ресурси, підтримку народу, не сподівається на допомогу будь-якої країни або організації. Туреччина продемонструвала тим, хто мислить недалекоглядно, що є великою державою, яка не схиляється під тиском", - сказав Ердоган.

Він, звертаючись до Москви і Тегерана, назвав основною метою Туреччини в Сирії розв'язання гуманітарної кризи та забезпечення безпеки на власних територіях. "Я ще раз звертаюся до Росії та Ірану. У нас з вами немає проблем. Ми боремося за розв’язання гуманітарної кризи, спричиненої мільйонами людей, котрі прямують до нашої країни з Сирії, та заради безпеки наших земель. Обидва питання життєво важливі для нас", - сказав Ердоган.

Як повідомляли сьогодні в Анкарі, в рамках операції "Весняний щит", яка розпочалася 1 березня, знешкоджено 2 бойові літаки, 2 БПЛА, 8 вертольотів, 135 танків, 5 систем ППО, 86 гармат та гаубиць, 16 ПТРК та мінометів, 77 БТР, 9 складів боєприпасів, 2557 бойовиків режиму Асада.

Наприкінці лютого сили Асада за підтримки російської авіації активно атакували райони на північному заході Сирії, де дислоковані турецькі війська.

Фото: AA