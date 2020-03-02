Берлін наполягає на припиненні вогню в Ідлібі, аби не допустити нової хвилі біженців

Негайне припинення бойових дій у сирійській провінції Ідліб має сприяти зняттю напруги, яка склалася з мігрантами на кордонах ЄС.

Про це сказав речник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт на брифінгу в Берліні 2 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ситуація в Ідлібі – ключ до того, що відбувається на кордоні", - сказав Зайберт.

Погіршення ситуації на кордонах можна не допустити лише через переговори, запровадження режиму припинення вогню. За словами Зайберта, це зараз і намагається зробити канцлер ФРН Ангела Меркель. ФРН, за словами речника, перебуває з цього питання в тісному контакті з відповідними країнами та структурами ЄС, адже наразі стоїть завдання забезпечити стабільність на зовнішніх кордонах.

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Що стосується угоди між ЄС і Туреччиною, то уряд ФРН продовжує вважати її чинною.