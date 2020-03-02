Туреччину залишили майже 118 тисяч мігрантів

Число нелегальних мігрантів, які залишили Туреччину, вже досягло 117677 осіб.

Про це повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.

"Станом на 13.50 кількість мігрантів, які покинули територію нашої країни через Едірн, сягає 117677", - повідомив міністр.

Через значне переміщення до кордону охочих з числа мігрантів перебратися до країн ЄС на місцевому рівні було посилено роботу правоохоронних органів для забезпечення безпеки, організовано роздачу води та їжі.

Як відомо, турецька влада оголосила, що більше не буде перешкоджати потоку мігрантів, які хочуть потрапити до Європи. Рішення було прийнято після того, як понад 30 турецьких солдатів загинули в ході обстрілу силами режиму Башара Асада в Ідлібі (північно-західна Сирія).

Раніше сьогодні міністр повідомляв про 100 577 осіб, які залишили країну станом на вечір неділі, 1 березня, шукаючи притулку у країнах Європи.

Фото: AA