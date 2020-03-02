Греція, яку штурмують мігранти, перестала приймати заяви про притулок

Греція заблокувала прийняття нових клопотань про надання притулку на наступний місяць після того, як Туреччина "відкрила кордон" для мігрантів до ЄС.

Про це повідомляє Ekathimerini.

"Греція на 1 місяць, починаючи з цієї неділі, заморозила прийняття будь-яких заявок про надання притулку від мігрантів, які нелегально потрапляють на її територію, та по можливості негайно повертатиме їх у країну, звідки вони прибули", - йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про те, що країна "підвищила рівень стримування на своїх кордонах до максимуму".

Грецькі чиновники раніше заявили, що вони зупинили майже 10 тисяч мігрантів, які проривають її сухопутний кордон з Туреччиною. Деякі мігранти кидали каміння та металеві прути, коли їх зупиняли на кордоні. Грецькі прикордонники застосовували сльозогінний газ.

Читайте також: Із Туреччини виїхали понад 100 тисяч мігрантів

Туреччина заявляє, що не може впоратися з кількістю людей, що рятуються від війни в Сирії. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сказав, що з п'ятниці Анкара більше не стримуватиме мігрантів, які хочуть потрапити в сусідні держави-члени ЄС – до Греції і Болгарії.

Він ухвалив таке рішення після того, як щонайменше 33 турецьких солдатів було вбито в результаті повітряних ударів армії Асада в провінції Ідліб на півночі Сирії минулого тижня.