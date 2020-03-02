Із Туреччини виїхали понад 100 тисяч мігрантів

Кількість нелегальних мігрантів, які залишили Туреччину для того, щоб потрапити в Європу, сягнула 100 577 осіб.

Про це поінформував міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Станом на 19.40 кількість мігрантів, які залишили територію нашої країни через Едірне досягла числа 100577», - зазначив Сойлу.

Місцева влада організувала для мігрантів харчування. Інтенсивний рух мігрантів, які прагнуть перебратися до країн ЄС, спостерігаються у прикордонних селах. Тисячі людей розпорошилися по місцевості, зокрема в лісах, та чекають дозволу перейти через кордон до Греції.

Як відомо, турецька влада оголосила, що більше не буде перешкоджати потоку мігрантів, які хочуть потрапити до Європи. Рішення було прийнято після того, як понад 30 турецьких солдатів загинули в ході обстрілу силами режиму Башара Асада в Ідлібі (північно-західна Сирія - ред.).

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Турецькі солдати були спрямовані в регіон для захисту місцевого населення відповідно до угоди 2018 року з Росією, згідно з якою акти агресії в районі Ідлібу заборонені.

Як повідомлялося раніше, турецькі військові почали операцію "Весняний щит" в Ідлібі у відповідь на авіаудари режиму Асада.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що буде допомагати Греції стримувати потік мігрантів із Сирії.

Фото: АА