Рада міністрів ЄС із закордонних справ збереться через кризу у Сирії

Високий представник ЄС Жозеп Боррель скликає на наступному тижні надзвичайну зустріч Ради міністрів ЄС із закордонних справ, з метою обговорення розвитку ситуації у Сирії.

Про це свідчить його заява, оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Поновлення бойових дій, які продовжуються в Ідлібі та навколо, представляє серйозну загрозу для міжнародного миру та безпеки, спричиняє нечувані страждання населення, має тяжкі наслідки для всього регіону та за його межами. Європейському Союзу потрібно подвоїти зусилля, щоб відповісти на цю жахливу людську кризу з використанням усіх засобів, якими він володіє. Я скликаю надзвичайну зустріч Ради міністрів ЄС із закордонних справ на наступному тижні для обговорення цієї ситуації, зокрема, на запит міністра закордонних справ Греції», - йдеться у заяві.

Боррель зауважив, що протягом кількох минулих днів мав численні контакти з ключовими акторами цих подій, та закликав до негайної деескалації та припинення вогню, засудив загибель людей та запропонував допомогу ЄС у зменшенні наслідків кризи.

«Існує лише політичне рішення для цієї кризи. Всі сторони, і особливо сирійський режим, мають терміново повернутися до політичного процесу під егідою Об’єднаних Націй», - йдеться у заяві Високого представника ЄС.

Євросоюз продовжує мобілізувати ресурси для зменшення страждань цивільного населення, надання людям місць для проживання, їжі та медикаментів, до цієї роботи також долучені окремі країни-члени Євросоюзу, зазначає Боррель.

Водночас, європейська сторона продовжує уважно слідкувати за розвитком міграційної ситуації на власних зовнішніх кордонах.

Боррель окремо наголосив на необхідності збереження дії Заяви ЄС-Туреччина щодо поводження із сирійськими біженцями. ЄС активно долучився до надання допомоги Греції та Болгарії у реагуванні ситуації, що складається у цьому контексті.

Як повідомляв Укрінформ, турецькі військові почали операцію "Весняний щит" в Ідлібі. За словами міністра оборони Хулусі Акара, єдиною метою операції є самооборона від солдатів режиму Асада і підрозділів, які атакують турецькі війська в цьому районі.

Операція була розпочата після того, як у провінціі Ідліб у ніч проти 28 лютого сили режиму Асада завдали авіаударів, у результаті яких було вбито 34 турецьких солдати і поранено десятки інших.

Турецькі солдати працюють над захистом місцевого населення в рамках угоди з Росією, підписаної у вересні 2018 року. Вона забороняє акти агресії в зоні деескалації, розташованої навколо Ідліб.

Фото: CLAUDIO ÁLVAREZ