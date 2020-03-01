Греція зупинила 10 тисяч мігрантів із Сирії — ті відповідали камінням і “сльозогоном”

За останню добу прикордонники не дали перетнути кордон між Грецією і Туреччиною 10 тисячам сирійських мігрантів.

Про це повідомляє ВВС.

«За останні 24 години Греція зупинила близько 10 тисяч мігрантів, що намагаються проникнути з кордону Туреччини», - йдеться в повідомленні.

Деякі мігранти кидалися камінням, металевими прутами і використовували сльозогінний газ, коли їх зупиняли на кордоні.

Також грецька поліція повідомила, що як мінімум 500 осіб на семи човнах досягли грецьких островів Лесбос, Самос і Хіос, де табори для мігрантів вже сильно переповнені.

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Заступник міністра оборони Греції Алківіадіс Стефаніс звинуватив Туреччину в заохоченні мігрантів здійснити поїздку: «Вони не тільки не зупиняють їх, але і допомагають їм», - сказав він.

Агентство з охорони кордонів ЄС Frontex заявило, що воно знаходиться "в стані підвищеної готовності" на кордонах Європи з Туреччиною.

Нагадаємо, напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна не може впоратися з кількістю людей, що рятуються від громадянської війни в Сирії.

Глава МВС Туреччини сьогодні повідомив, що турецькі прикордонники пропустили вже 79 тисяч сирійських мігрантів, однак влада Греції та Болгарії ці дані не підтверджує.