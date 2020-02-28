Туреччина відмовляється брати біженців з Сирії, які прямують в Європу

Туреччина, яка прийняла майже 4 млн сирійських біженців, не має наміру стримувати їх потік до Європи у зв’язку із ескалацією в Сирії.

Про це заявив речник правлячої в Туреччині Партії справедливості та розвитку Омер Челік, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Політика країни щодо біженців не змінилася, але ми більше не зможемо приймати та утримувати біженців», - сказав Челік.

За його словами, в ЄС не підтримали ідею та спроби Туреччини щодо створення зони безпеки в Сирії, тому Анкара чекає нині консультацій на рівні НАТО та зайняття західними партнерами чіткої позиції, зокрема у питанні прийняття біженців.

Як повідомляв Укрінформ, в ніч з 27 на 28 лютого сталося значне загострення ситуації в Ідлібі. В результаті авіаудару сил режиму загинуло 33 військовослужбовці ЗС Туреччини. В ООН закликали до негайного припинення вогню в Сирії. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив атаки армії режиму Асада за підтримки російської авіації на заході Сирії.