Туреччина заявляє, що повідомляла Росію про розташування своїх військових в Ідлібі

Анкара повідомляла про місця дислокації своїх військових у сирійському Ідлібі, і в районі, по якому було завдано авіаударів минулої ночі, не було сил сирійської опозиції.

Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Удари по позиціях військовослужбовців ЗС Туреччини були завдані, незважаючи на координаційні дії з російською стороною… У той момент, коли було завдано авіаударів по наших позиціях у провінції Ідліб, в цьому секторі не перебувало жодних збройних угруповань», - наголосив турецький міністр.

За його словами, під час нападу авіація обстрілювала навіть військові медичні автомобілі.

«У відповідь на повітряний удар по позиціях збройних сил Туреччини було здійснено масовані артилерійські й повітряні удари із застосуванням ударних БПЛА по більш ніж 200 об'єктах сил режиму Асада в Ідлібі», - заявив міністр.

За його словами, в результаті знищено 5 вертольотів, 23 танки, 23 САУ та ЗРК, нейтралізовано 309 бойовиків режиму Асада.

Як повідомлялося, в ніч проти 28 лютого сталося загострення ситуації в Ідлібі. В результаті авіаудару сил режиму Асада загинуло 33 військовослужбовці ЗС Туреччини.

Натомість у Міністерстві оборони РФ заявили, що турецькі військові, які потрапили під вогонь сирійських військ 27 лютого, перебували серед бойовиків, що пішли у наступ.

Фото: AA