Туреччина заявляє, що повідомляла Росію про розташування своїх військових в Ідлібі
Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Удари по позиціях військовослужбовців ЗС Туреччини були завдані, незважаючи на координаційні дії з російською стороною… У той момент, коли було завдано авіаударів по наших позиціях у провінції Ідліб, в цьому секторі не перебувало жодних збройних угруповань», - наголосив турецький міністр.
За його словами, під час нападу авіація обстрілювала навіть військові медичні автомобілі.
«У відповідь на повітряний удар по позиціях збройних сил Туреччини було здійснено масовані артилерійські й повітряні удари із застосуванням ударних БПЛА по більш ніж 200 об'єктах сил режиму Асада в Ідлібі», - заявив міністр.
За його словами, в результаті знищено 5 вертольотів, 23 танки, 23 САУ та ЗРК, нейтралізовано 309 бойовиків режиму Асада.
Як повідомлялося, в ніч проти 28 лютого сталося загострення ситуації в Ідлібі. В результаті авіаудару сил режиму Асада загинуло 33 військовослужбовці ЗС Туреччини.
Натомість у Міністерстві оборони РФ заявили, що турецькі військові, які потрапили під вогонь сирійських військ 27 лютого, перебували серед бойовиків, що пішли у наступ.
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