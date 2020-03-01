Туреччина пропустила до ЄС вже 76 тисяч мігрантів
Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє Daily Sabah.
«Більше 76 тисяч мігрантів з п'ятниці покинули турецькі кордони через Едірне до Європи», - йдеться в повідомленні.
Турецька влада оголосила, що більше не буде перешкоджати потоку мігрантів, які хочуть потрапити до Європи.
Рішення було прийнято після того, як понад 30 турецьких солдатів загинули в ході обстрілу силами режиму Башара Асада в Ідлібі, північно-західна Сирія.
Турецькі солдати були спрямовані в регіон для захисту місцевого населення відповідно до угоди 2018 року зі Росією, згідно з якою акти агресії в районі Ідлібу заборонені.
Як повідомлялося раніше, турецькі військові почали операцію "Весняний щит" в Ідлібі у відповідь на авіаудари режиму Асада.