Туреччина пропустила до ЄС вже 76 тисяч мігрантів

Турецькі прикордонники пропустили до ЄС 76 тисяч мігрантів, у Греції й Болгарії ці дані поки не підтверджують.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє Daily Sabah.

«Більше 76 тисяч мігрантів з п'ятниці покинули турецькі кордони через Едірне до Європи», - йдеться в повідомленні.

Турецька влада оголосила, що більше не буде перешкоджати потоку мігрантів, які хочуть потрапити до Європи.

Рішення було прийнято після того, як понад 30 турецьких солдатів загинули в ході обстрілу силами режиму Башара Асада в Ідлібі, північно-західна Сирія.

Турецькі солдати були спрямовані в регіон для захисту місцевого населення відповідно до угоди 2018 року зі Росією, згідно з якою акти агресії в районі Ідлібу заборонені.

Як повідомлялося раніше, турецькі військові почали операцію "Весняний щит" в Ідлібі у відповідь на авіаудари режиму Асада.