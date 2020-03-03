Євросоюз дає Греції €700 мільйонів для подолання міграційної кризи

Євросоюз надає та продовжуватиме надавати всю необхідну допомогу Греції для подолання міграційної кризи на кордоні з Туреччиною, що одночасно є зовнішнім кордоном усього Євросоюзу.

Про це сьогодні на пресконференції в ході візиту до Греції заявила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми прибули сьогодні сюди, щоб зробити дуже чітку заяву про європейську солідарність та підтримку Греції. Наш перший пріоритет – це поновлення порядку на кордоні Греції, який є одночасно зовнішнім європейським кордоном. Я повністю готова мобілізувати всю необхідну оперативну допомогу для влади країни», - зазначила Президент Єврокомісії.

Вона повідомила, що за запитом Греції прикордонне Агентство ЄС Frontex почало розгортати оперативну групу для втручання на кордоні. Передбачається застосування одного великого морського корабля та шести катерів берегової охорони, двох гелікоптерів, одного літака, трьох автомобілів з тепловізійним обладнанням. Frontex направить на сухопутні та морські кордони Греції додатково 100 прикордонників, які посилять групу у кількості 530 європейських службовців, які вже працюють на місці подій.

Другий напрямок – це фінансова допомога, яку ЄС надає Греції.

«Ми можемо надати фінансову допомогу в розмірі 700 мільйонів євро Греції. Вона складається з 350 мільйонів євро, які будуть доступні негайно, плюс додатково 350 мільйонів євро, які можуть бути виділені за запитом як додаткове фінансування. Ця фінансова допомога призначена для міграційного менеджменту в цілому та для створення необхідної інфраструктури», - повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Третій напрямок допомоги Греція зможе отримати через Механізм цивільного захисту ЄС, який був активований за запитом уряду країни. Через цей інструмент Греція може отримати медичне обладнання, групи медичного персоналу, намети, ковдри та інші речі, які можуть знадобитися.

«Ми збережемо солідарність. Занепокоєння Греції є нашим занепокоєнням. Цей кордон є не лише кордоном Греції – це наш європейський кордон», - додала Президент Єврокомісії.

Як повідомлялося, уряд Греції вирішив направити військові кораблі до островів у Егейському морі задля посилення охорони державного кордону від можливого "вторгнення" мігрантів.

Біля кордонів Туреччини очікують 1,5 мільйона біженців з провінції Ідліб, які шукають притулку, Туреччина не має наміру стримувати їх на своїй території, якщо вони захочуть переміститися до країн ЄС. Кількість мігрантів, які перейшли протягом останніх днів з Туреччини на грецьку територію, сягнула 130 469 людей.