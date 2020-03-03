Frontex надає екстрену допомогу Греції у зв’язку з навалою мігрантів

Правління Агентства ЄС із охорони кордонів та берегової охорони Frontex провело у вівторок екстрене засідання у штаб-квартирі організації у Варшаві, на якому погодило термінові заходи для надання допомоги Греції.

Повідомлення про результати зустрічі правління «Frontex» оприлюднено на сайті цієї організації.

«Європейське прикордонне Агентство висловлює повну підтримку зусиллям Греції у вирішенні ситуації, що виникла на її кордонах з Туреччиною, та буде діяти у дусі європейської солідарності. Frontex погодив, за запитом Греції, швидке розгортання додаткових сил на кордонах країни. Члени ЄС підтвердили готовність надати для цього власні ресурси та спроможності, передбачені механізмом швидкого реагування, а також необхідні технічні засоби», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Frontex готовий розширити оперативну допомогу Греції у інших сферах та регіонах, які можуть цього потребувати. Європейське прикордонне агентство буде продовжувати уважний моніторинг розвитку ситуації на кордонах Греції і Болгарії.

Уряд Греції звернувся до ЄС із проханням про допомогу у реагуванні на міграційну кризу, яка виникла після загострення бойових дій у провінції Ідліб у Сирії та збільшення кількості біженців з регіону, внаслідок політики Туреччини, яка заявила, що надалі не стримуватиме рух цих людей до Європи. Сьогодні до Греції з візитом відбули Президент Європейської Ради Шарль Мішель, Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та Президент Європарламенту Девід Сассолі.

Одночасно в Туреччину для переговорів з керівництвом країни навколо міграційної кризи відбув Високий представник ЄС Жозеп Боррель та Єврокомісар з питань кризового менеджменту Леназ Ленарчич.

Читайте також: Берегова охорона Греції відкрила вогонь у бік човна з мігрантами

Як повідомлялося, уряд Греції вирішив направити військові кораблі до островів у Егейському морі задля посилення охорони державного кордону від можливого "вторгнення" мігрантів.

Біля кордонів Туреччини очікують 1,5 мільйона біженців з провінції Ідліб, які шукають притулку, Туреччина не має наміру стримувати їх на своїй території, якщо вони захочуть переміститися до країн ЄС. Кількість мігрантів, які перейшли протягом останніх днів з Туреччини на грецьку територію, сягнула 130 469 людей.