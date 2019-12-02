В Естонії стартували масштабні кібернавчання НАТО

В Естонії на базі Академії Сил оборони (Тарту) 2-6 грудня відбуваються масштабні кібернавчання НАТО Cyber ​​Coalition, в яких беруть участь представники 27 з 29 країн НАТО, а також 6 партнерів Альянсу - Японія, Алжир, Австрія, Фінляндія, Ірландія і Швеція.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.

«У понеділок, 2 грудня, в Тарту на базі Академії Сил оборони почалися масштабні кібернавчання НАТО. У навчаннях Cyber ​​Coalition, які пройдуть до 6 грудня, беруть участь представники 27 з 29 країн НАТО, на місці також 6 партнерів альянсу - Японія, Алжир, Австрія, Фінляндія, Ірландія і Швеція», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що навчання Cyber ​​Coalition проводяться в Естонії всьоме.

Країни-учасниці представлять майже 700 фахівців з кібербезпеки, технологів, військових і урядовців, представників бізнесу. Під час навчань розігруватиметься наближений до реальності сценарій кібератаки, щоб у тісній координації одне з одним учасники запобігли її впливу на життєво важливі системи держави, а також відпрацювали взаємодію експертів на внутрішньодержавному і міжнародному рівнях.

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Нагадаємо, Естонія першою з країн НАТО стала жертвою масштабної кібер-атаки в 2007 році. Вона почалася 27 квітня 2007 року під час загострення російсько-естонських відносин, що пов'язане з перенесенням пам'ятника Бронзовому солдату в Таллінні з історичного центру міста на військове кладовище. Скоординована атака хакерів на деякий час вивела з ладу сайти парламенту Естонії, міністерств, банківських установ, засобів масової інформації. Вважається, що ця кібератака була однією з найбільш організованих і наймасовіших в історії Інтернету.

Фото: rus.err.ee