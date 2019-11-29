НАТО збільшує витрати на оборону

З огляду на виклики, які постають перед Альянсом у сфері безпеки, країни НАТО суттєво нарощують власні оборонні витрати.

Про це у п’ятницю під час пресконференції напередодні Лондонського саміту НАТО з відзначення 70-ї річниці цієї організації заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми оприлюднюємо цифри оборонних витрат. Вони показують, що протягом п'яти поспіль років продовжується зростання оборонних витрат серед європейських союзників і Канади. Зростання у 2019 році становить 4,6 відсотка. До кінця наступного року європейські союзники додатково інвестують суму у 130 мільярдів доларів США у порівнянні з показниками 2016 року", - зауважив Єнс Столтенберг.

Він нагадав, що Брюссельський саміт НАТО доручив країнам-членам розробити національні плани розвитку оборонних спроможностей. Виходячи з даних, які містяться у цих планах, до кінця 2024 року очікується подальше збільшення оборонних витрат країн членів, які сумарно зростуть на 400 мільярдів доларів США.

Столтенберг повідомив, що цього року вже 9 країн НАТО вийшли на рівень оборонних витрат у 2 відсотки від ВНП, хоча ще декілька років тому цей показник досягали лише три країни-союзниці. Нині більшість з країн Альянсу планують вийти рівень оборонних витрат у 2 відсотки від ВНП до 2024 року.

Генеральний секретар НАТО наголосив, що Альянс залишатиметься основою миру і стабільності у Європі та у Євроатлантичному просторі.

"Наш Альянс є активним, гнучким та здатним адаптуватися до майбутнього. Залишаючись разом, Північна Америка і Європа представляють половину світової економіки та військової потужності. У ці непевні часи ми всі потребуємо таких потужних міжнародних інституцій як НАТО. Тож ми маємо продовжувати їх зміцнювати кожного дня, щоб надавати безпеку нашим громадянам", - підкреслив керівник Альянсу.

Він повідомив, що під час наступного саміту, який відбудеться 3-4 грудня поточного року у Лондоні, глави держав та урядів країн НАТО розглянуть питання щодо адаптації цієї організації до сучасних викликів, включаючи підвищення готовності колективних сил, визнають космос п’ятим оперативним простором (на рівні з суходолом, морем, повітрям та кіберпростором), а також уточнять план дій проти тероризму. Лідери матимуть також стратегічну дискусію щодо Росії, майбутнього системи контролю над озброєннями та щодо посилення потужності Китаю.