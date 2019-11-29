НАТО вбачає у діях Росії стратегічний виклик – Столтенберг

Хоча зараз жодна з країн Альянсу не стикається з прямою агресією з боку Росії, поведінка цієї країни створює стратегічний виклик для всіх союзників по НАТО.

Про це у п’ятницю на пресконференції у Брюсселі напередодні лондонського саміту НАТО з відзначення 70-ї рівниці цієї організації заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зараз не бачимо жодної негайної загрози з боку Росії проти будь-якої з країн НАТО. Але що ми бачимо – це стратегічний виклик. Ми бачимо Росію, яка активно інвестує у нові сучасні (військові) спроможності, включаючи ядерні сили. Ми бачимо Росію, яка порушує основоположну для контролю над зброєю угоду – Договір про ракети малої та середньої дальності, яка розгортає ракети, що здатні досягати європейських міст і які можуть нести ядерну зброю. Ми бачимо Росію, яка здійснює агресивні дії проти сусідів. Грузія, Україна, але також – Молдова, де Росія має свої сили без дозволу уряду країни", - сказав керівник Альянсу.

Він зазначив, що реагування на агресивну політику Росії буде однією з тем, які розглянуть керівники НАТО у Лондоні, серед інших викликів, таких як спільна боротьбі проти "Ісламської держави" або реагування на зростаючу потужність Китаю.

"Так, ми не бачимо прямої агресії проти будь-якої країни НАТО. Але реалії є такими, що лише підкреслюють важливість для НАТО продовжувати забезпечувати надійну оборону та політику стримування у цьому непередбачуваному світі. І саме тому ми маємо продовжувати модернізувати Альянс, інвестувати в його спроможності та підвищувати готовність наших сил", - додав Столтенберг.

Як повідомлялося, саміт лідерів країн Організації Північноатлантичного договору відбудеться 3-4 грудня в Лондоні.

Фото: НАТО