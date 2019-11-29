На саміті НАТО в Лондоні говоритимуть про Україну – Столтенберг

Ситуація в Україні та імплементація Мінських домовленостей з врегулювання на Донбасі будуть серед питань, які розглянуть лідери країн НАТО, які 3-4 грудня зустрінуться в Лондоні для відзначення 70-ї річниці Альянсу.

Про це у п’ятницю в Брюсселі під час пресконференції напередодні Лондонського саміту заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"Переконаний, що ситуація в Україні та зусилля з виконання Мінських угод будуть частиною обговорення в Лондоні. Ми вітаємо зусилля союзників в нормандському форматі (Франції та Німеччини – ред.) знайти шлях до певного прогресу", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що Північноатлантична Рада щойно відвідала Україну, в Києві зустрічалася з Президентом Зеленським, але також була в Одесі, де могла побачити, яким чином НАТО надає Україні практичну допомогу, зокрема, у розвитку військово-морських спроможностей та у розбудові Морської академії.

"НАТО буде продовжувати надавати практичну та політичну підтримку Україні. Водночас, ми будемо підтримувати зусилля з імплементації Мінських угод, з пошуку стійкого та тривалого політичного розв'язання наявної кризи", - додав Єнс Столтенберг.