У Штатах не розділяють заяви Макрона про "смерть мозку" НАТО

На відміну від заяв президента Франції про занепад Північноатлантичного альянсу офіційний Вашингтон вважає НАТО найуспішнішою платформою безпеки за останні 70 років.

Про це заявила під час телефонної пресконференції в середу офіційна представниця Державного департаменту США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сполучені Штати очолювали процес створення Альянсу й досі вважають його платформою, що наразі святкуватиме 70-річчя, яка залишається найуспішнішим Альянсом в історії", - підкреслила чиновниця адміністрації США.

Коментуючи висловлювання президента Макрона про відсутність координації між союзниками та наближення "смерті мозку" НАТО, офіційна представниця Держдепу підкреслила, що у Вашингтоні "не вважають спірним питанням" взаємодію в Альянсі.

"Президент (Трамп – ред.), як і держсекретар (Помпео – ред.) впродовж багатьох років дуже чітко заявляли про дуже потужну підтримку Альянсу зі свого боку", - зауважила американська чиновниця.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати продовжують відігравати ключову лідерську роль в Альянсі та нагадала про ініціативу президента Трампа кілька років тому щодо "справедливого" розподілу фінансового тягаря, тобто внесків країн-членів.

"Одним із акцентів на засіданні цього року (саміту НАТО в Лондоні – ред.) буде зосереджуватися на успішності розподілу тягаря. Думаю, остаточні заяви, які вийдуть з цього приводу, будуть дуже позитивними",- наголосила представниця Держдепу.

Вона підкреслила, що члени Альянсу досягли значного прогресу в цьому питанні, і про це йтиметься під час саміту наступного тижня.

Як повідомляв Укрінформ, президент Франції Еммануель Макрон на початку листопада в інтерв’ю The Economist заявив, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника по НАТО. Крім того, за його словами, Європа має почати думати про себе як про "геополітичну силу", оскільки Північноатлантичний альянс нині переживає "смерть мозку".

Раніше Макрон неодноразово заявляв, що пріоритетом для Франції є будівництво єдиної європейської оборони при співпраці з НАТО.