Меркель і Столтенберг не згодні з Макроном, що НАТО перебуває у "стані овоча"

Канцлерка ФРН Ангела Меркель і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не згодні з оцінкою президента Франції Емануеля Макрона, що НАТО повністю втратило координацію всередині союзу, що можна схарактеризувати як "смерть мозку".

Про це вони сказали на пресконференції після переговорів у Берліні в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З німецької точки зору, НАТО є в наших інтересах як безпековий альянс. Ми повинні більше брати нашу долю у власні руки, але трансатлантичне партнерство дуже важливе для нас. І я думаю, в багатьох сферах НАТО працює дуже добре", - сказала Меркель.

Вона підкреслила, що НАТО "було і залишається запорукою нашої безпеки та європейської безпеки, воно в інтересах Німеччини та в інтересах Європи", адже потрібні спільні відповіді на нові виклики.

Столтенберг згоден з канцлером Меркель: "альянс є сильним; США, Північна Америка і Європа разом роблять зараз більше, ніж робили протягом десятиліть – найбільш активно посилюють колективну оборону з часів "холодної війни". Отже, європейські союзники перед обличчям все більш непередбачуваного світу підвищують готовність своїх сил оборони, а США у свою чергу збільшують присутність в Європі — військами, маневрами та інвестиціями в інфраструктуру. Він також додав, що спроби дистанціювати Європу та Північну Америку несуть ризик послаблення НАТО та трансатлантичного зв’язку.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив в інтерв'ю журналу The Economist, що "НАТО повністю втратила координацію всередині союзу, що можна схарактеризувати як "смерть мозку".