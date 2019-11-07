Макрон заявив, що НАТО переживає "смерть мозку"

Президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що Північноатлантичний альянс переживає "смерть мозку".

Про це французький лідер сказав в інтерв'ю британському журналу The Economist, повідомляє France 24.

«Що ми нині переживаємо, то це смерть мозку НАТО», - наголосив Макрон, відповідаючи на запитання про майбутнє Альянсу.

На переконання президента Франції йдеться про відсутність координації у процесі ухвалення рішень на стратегічному рівні між США і Європою.

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«Ми маємо некоординовані агресивні дії союзника по НАТО – Туреччини – у сфері, де на кону стоять наші інтереси», - пояснив Макрон.

Він наголосив на відсутності на рівні НАТО планування і координації.

Також, на переконання французького президента, союзники не зацікавлені у позбавлення Туреччини членства в НАТО.

Серед інших порушених запитань, Макрон вкотре висловився про необхідність відновлення стратегічного діалогу з Росією.

«Якщо ми хочемо розбудовувати мир у Європі, відбудувати європейську стратегічну автономію, нам необхідно переосмислити нашу позицію відносно Росії», - сказав Макрон.