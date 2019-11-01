Слова Макрона висмикнули з контексту: МЗС викликало посла Франції

Міністерство закордонних справ України запросило посла Франції Етьєна де Понсена для надання роз’яснень з приводу висловлювань президента Франції Еммануеля Макрона щодо українців.

Про це повідомляється у коментарі речниці МЗС Катерини Зеленко стосовно “певних висловлювань” президента Франції, опублікованому на сайті відомства.

"У зв’язку з появою повідомлень в ЗМІ про слова, які приписуються президенту Франції Е.Макрону, до МЗС був запрошений посол Франції в Україні для надання роз’яснень. Посол Франції відзначив, що претензій до громадян України, які подорожують Францією, у французької сторони немає. Відтак, слова Е.Макрона, які стосувалися проблематики міграції та законного працевлаштування, були висмикнуті з контексту", - йдеться в коментарі.

Також зазначається, що сторони підтвердили, що між Києвом і Парижем існує повне розуміння і співробітництво в реалізації домовленостей про пересування громадян обох країн.

Як повідомляли деякі ЗМІ, президент Франції Макрон дав інтерв'ю правому журналу Valeurs Actuelles, у якому, говорячи про боротьбу з нелегальною міграцією, використав фразу "нелегальні українські чи болгарські банди".