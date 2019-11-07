Франція хоче запровадити жорсткі квоти для мігрантів

«Йдеться про суверенітет. Ми повинні повернути контроль у нашій міграційній політиці», - цитує французького прем'єра France 24.

Він заявив про намір запровадити жорсткі квоти на доступ до Франції як економічних мігрантів, так і шукачів притулку.

Квоти планується ввести з наступного року. Це буде перший подібний захід для країни. Уряд поки не повідомляє, якою буде квота на видачу робочих віз у 2020 році.

Переважний доступ до Франції надаватиметься робочим мігрантам, які мають кваліфікацію для зайнятості у галузях, де країна має потребу у фахівцях.

До прикладу, минулого року офіційні дозволи на працевлаштування у Франції отримали 33 тис. економічних мігрантів.

Також будуть посилені заходи щодо надання притулку біженцям. Ця проблема актуалізувалася на тлі подання у Франції минулого року майже 123 тис. заявок на отримання притулку, що на 22% більше, ніж у 2017-му.

Обмеження для такої категорії мігрантів можуть стосуватися заборони на прибуття з ними членів родин, а також доступу до медичного забезпечення, поки розглядається заявка на притулок.

Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон минулого тижня в інтерв'ю одному з видань заявив, що він би бажав мати мігрантів із Гвінеї або Кот-д’Івуару, які працюють легально, на тлі існування «підпільних мереж болгар і українців».

МЗС України викликало посла Франції для пояснення такої заяви Макрона.