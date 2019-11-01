Клімкін — про "українські банди в Європі": Макрон нас з кимось сплутав

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що в Європі скоро точитиметься конкуренція за українців.

Так він прокоментував у Facebookпоширені у ЗМІ висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона щодо "нелегальних українських банд".

"Вирішив запитати своїх французьких друзів та знайомих про існування українських підпільних мереж нелегальних мігрантів. Не чули. Про українські кримінальні мережі - сміються.

Думаю, Президент Макрон нас з кимось сплутав. Сумно, що саме нас. До чого тут українці? Ми ніде не є проблемою, по-моєму, навпаки всі хочуть більше українців. Скоро в Європі за нас конкуренція почнеться. Це проблема для нас, для України, ні для кого більше", - зазначив Клімкін.

Він додав, що "французькі друзі кажуть, що це було заготовлене інтерв’ю правій газеті для того, щоб "підтягнути" правий електорат".

Як повідомляло DW, Президент Франції Еммануель Макрон дав інтерв'ю правому журналу Valeurs Actuelles, в якому використав фразу "нелегальні українські чи болгарські банди".

У п'ятницю Міністерство закордонних справ України запросило посла Франції Етьєна де Понсена для надання роз‘яснень з приводу висловлювань президента Франції Еммануеля Макрона щодо українців.

Посол Франції відзначив, що претензій до громадян України, які подорожують Францією, у французької сторони немає. Відтак, слова Макрона, які стосувалися проблематики міграції та законного працевлаштування, були висмикнуті з контексту.