У штаб-квартирі НАТО відзначили 30-ту річницю падіння Берлінської стіни

Берлінська стіна була шрамом, який розділяв Європу сторожовими баштами та собачим гавкотом, тож її падіння стало символом перемоги свободи й людської гідності над тоталітарною системою.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час урочистої церемонії відзначення 30-ї річниці падіння Берлінської стіни, яка відбулася біля меморіалу з елементами уламків цієї стіни на території штаб-квартири НАТО у Брюсселі, промова оприлюднена на сайті НАТО.

«Для нас має велике значення, що ці елементи Берлінської стіни знаходяться тут, біля входу у штаб-квартиру НАТО. Вони є символом надії, який переконливо нагадує всім, хто проходить повз нього, що ніколи свободу й демократію не можна сприймати як даність. Ми маємо кожного дня захищати їх, і залишатися єдиними», - наголосив Столтенберг.

Як відомо, Берлінська стіна представляла собою укріплений кордон між Західним та Східним Берліном, який був зведений за наказом керівництва СРСР у 1961 році як «Антифашистський оборонний вал». Він був зруйнований 9 листопада 1989. Падіння цього муру, який тривалий час був сумним символом «холодної війни», означало возз’єднання Німеччини та початок падіння радянської тоталітарної системи.

Фото: www.nato.int