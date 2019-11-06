Україні вдасться стати членом ЄС через 30 років — експерти

Україна, на думку експертів, зможе стати членом ЄС через 30 років. Це показало опитування, проведене Фондом “Демократичні ініціативи”, присвячене 30-річчю падіння Берлінського муру.

Про це розповів на пресконференції аналітик фонду Сергій Шаповалов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми раді спостерігати, що майже одностайні думки експертів про те, що Україна у середньостроковій перспективі — через 30 років — вже може бути членом ЄС”, - сказав Шаповалов.

Він зазначив, що учасники опитування вважають, що задля сприяння процесу реформ в Україні найефективнішим кроком ЄС буде надання їй перспективи членства.

“Експерти відзначають, що дуже багато змін в Україні відбувається саме під тиском ЄС і що ЄС має і надалі тиснути на українську владу в питанні реформ, де в української влади часто не вистачає політичної волі”, - підкреслив аналітик.

Він додав, що експерти підкреслили роль ЄС у підтримці громадянського суспільства і те, що “в України залишаються зовнішні недоброзичливці і країни ЄС мають бути консолідованими у протидії зовнішнім загрозам разом з Україною”.

Говорячи про значення падіння Берлінського муру, Шаповалов зазначив, що через 2 роки після цієї події відбувся крах Радянського Союзу, що спричинило отримання Україною незалежності. А крах комуністичного режиму в Центрально-Східній Європі відкрив шлях до об’єднання Європи і подальшої інтеграції цих країн до Європейського союзу.

Він нагадав, що 2004 року відбулося найбільше розширення ЄС — тоді до ЄС приєдналися 9 країн, з яких 6 були колишніми членами соціалістичного табору.

“Експерти говорять про те, що падіння Берлінської стіни опосередковано створило підвалини для подальшої європейської інтеграції України. Тобто процеси демократизації в Центрально-Східній Європі і подальше їх включення до ЄС призвели до того, що Україна географічно наблизилась до Європи і наразі ми є сусідами 4-х країн, які є членами ЄС. Це сприяло тому, що після тривалої конфронтації СРСР з Заходом українці стали сприймати західні країни як стратегічних партнерів незалежної України, а не ворогів”, - зазначив Шаповалов.

Водночас він додав, що експерти вважають, що Україна не повною мірою використала можливості, якими скористалися країни Центрально-Східної Європи, що стали членами ЄС та НАТО.

Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва провів 30 жовтня – 4 листопада 2019 року опитування експертів, присвячене оцінці історичної події - падінню Берлінського муру. В опитуванні взяло участь 26 експертів.