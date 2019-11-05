Євросоюз "старішає" — порахували середній вік населення у країнах

Євростат назвав середній вік жителів країн ЄС - за минулий рік він становив 43,1 року.

Про це йдеться на сайті Євростату.

"Торік середній вік населення ЄС становив 43,1 року. Серед країн-членів ЄС середній вік був нижче 40 років у Люксембурзі, Кіпрі та Ірландії, де зафіксовано найнижчий середній вік (37,3 року). Навпаки, середній вік населення був значно вищим у Німеччині (46 років) і досяг максимуму в Італії (46,3 року)", - йдеться в повідомленні.

Прогнозується, що середній вік ЄС упродовж наступних трьох десятиліть збільшиться на 3,8 року, становивши 46,9 років до 2050 року. Ця закономірність буде повторюватися в кожній з країн-членів ЄС, водночас середній вік населення, як прогнозується, зросте на 8 років або більше на Кіпрі, Мальті, в Польщі та Словаччині.

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Слід зазначити, що на іншому кінці діапазону знаходяться вікові профілі Данії, Бельгії, Франції, Німеччини та Швеції. Вони, ймовірно, будуть розвиватися повільнішими темпами, оскільки середній вік там, за прогнозами, збільшиться менше ніж на 3 роки впродовж розглянутого періоду.