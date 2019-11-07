У Брюсселі підтвердили, що комісаром із питань розширення ЄС буде представник Угорщини

Ерік Маммер, речник перехідної команди обраного президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, підтвердив, що посада Єврокомісара з питань сусідства та розширення зберігається за представником Угорщини.

Відповідну заяву він зробив 7 листопада у Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Листи щодо місії трьох Єврокомісарів мають бути оприлюднені вже невдовзі. Жодних змін у розподілі портфелів не відбулося. Тож портфелем Єврокомісара Олівера Варгелі залишається сусідство і розширення», - заявив речник Ерік Маммер, який вже визначений головним речником у Єврокомісії нового складу.

Як вже повідомляв Укрінформ, кандидат на посаду Єврокомісара від Угорщини Олівер Варгелі зараз є постійним представником Угорщини при ЄС. Його кандидатура може викликати ускладнення при проходженні слухань у профільному комітеті Європарламенту, з огляду на відомі «євроскептичні» висловлювання та дії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який рекомендував цього дипломата на посаду Єврокомісара з питань сусідства та розширення.

Ще два Єврокомісари, кандидатури яких були представлені від Румунії і Франції, розглядаються до призначення на посади, відповідно, Єврокомісарів з питань транспорту та внутрішнього ринку.