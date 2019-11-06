Єврокомісаром з питань розширення та сусідства може стати “людина Орбана” – ЗМІ

Член політичної групи Європейської народної партії в Європарламенті румунський депутат Адіна-Іоана Волеан визначена обраним президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн кандидатом на посаду єврокомісара з питань транспорту.

Таку інформацію поширила європейська редакція видання Politico.

«Обраний президент (Єврокомісії) вирішила, що Адіна Волеан отримає портфель транспорту», - наводить видання слова речника перехідної команди, який назвав кандидата «досвідченим депутатом».

Валеан очолює комітет Європарламенту з питань енергетики та промисловості. Її обрали з двох кандидатів, запропонованих урядом Румунії.

Суперник Адіни Валеан, ще один румунський депутат Європарламенту Зігфрід Муресан у мережі Twitter вже подякував президенту та прем’єр-міністру Румунії за довіру та висловив намір працювати на користь Європи на нинішній посаді.

Кандидат на посаду єврокомісара з питань транспорту Адіна-Іоана Валеан пройде етап слухань у профільному комітеті Європарламенту 14 листопада.

Визначення представника Румунії на посаду Єврокомісара з питань транспорту викликало бурхливе обговорення у соцмережах.

Зокрема, учасники дискусії зазначають, що такий вибір Урсули фон дер Ляєн робить дуже ймовірним призначення кандидата від Угорщини Олівера Варгелі, який зараз є постійним представником Угорщини при ЄС, на посаду єврокомісара з питань розширення та сусідства, на чому наполягає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Проте це може викликати жорстку реакцію в Європарламенті внаслідок жорсткої риторики, спрямованої, зокрема, проти рішень Єврокомісії, з боку самого угорського лідера.