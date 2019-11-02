Глави парламентів країн Південно-Східної Європи говоритимуть про розширення ЄС

Спікери парламентів країн південно-східної Європи – Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина), а також Албанії, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії обговорять питання розширення ЄС.

Про проведення 3-4 листопада у Будапешті IX саміту глав парламентів країн регіону інформує прес-служба Сейму Польщі.

“Темою зустрічі буде розширення ЄС”, - зазначається у повідомленні.

Під час відкриття IX саміту глав парламентів країн Південно-Східної Європи виступить прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та голови голови парламентів країни “четвірки”.

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Cаміт проводиться вже 15 років. Він був започаткований Угорщиною в контексті зміцнення демократичних змін на Балканах.