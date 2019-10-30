Британська економіка втратить 70 мільярдів фунтів через Brexit

Британська економіка втратить 70 мільярдів фунтів через Brexit

Дослідження
Укрінформ
Економіка Великої Британії втратить 70 мільярдів фунтів стерлінгів через угоду про вихід країни з ЄС прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Про це повідомляє BBC із посиланням на дослідження британського Національного інституту економічних і соціальних досліджень (NIESR).

“Через Brexit-угоду Бориса Джонсона (економіка — ред.) Великої Британії втратить 70 мільярдів фунтів стерлінгів у порівнянні з тим, якби країна залишилася в ЄС”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з дослідженням, ВВП Британії буде через 10 років на 3,5% нижче, ніж якби країна залишилася в складі Європейського Союзу.

У NIESR припускають, що схвалена угода Джонсона "зменшить ризик на безладний вихід країни з ЄС, але водночас виключить й можливість більш тісних торговельних відносин з блоком".

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Експерти зазначили, що попри угоду між Брюсселем і Лондоном про усунення невизначеності, митні та регуляторні бар'єри "перешкоджатимуть торгівлі товарами й послугами з континентом, залишаючи усі регіони Сполученого Королівства в гіршому становищі, ніж якби Велика Британія залишалася в ЄС".

Як повідомлялося, в понеділок, 29 жовтня, президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що країни ЄС погодилися відтермінувати вихід Великої Британії до 31 січня 2020 року.

Того ж дня Палата громад парламенту Великої Британії схвалила у другому читанні урядовий законопроєкт, який передбачає позачергові вибори депутатів 12 грудня.

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