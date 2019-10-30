Британська економіка втратить 70 мільярдів фунтів через Brexit

Економіка Великої Британії втратить 70 мільярдів фунтів стерлінгів через угоду про вихід країни з ЄС прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Про це повідомляє BBC із посиланням на дослідження британського Національного інституту економічних і соціальних досліджень (NIESR).

“Через Brexit-угоду Бориса Джонсона (економіка — ред.) Великої Британії втратить 70 мільярдів фунтів стерлінгів у порівнянні з тим, якби країна залишилася в ЄС”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з дослідженням, ВВП Британії буде через 10 років на 3,5% нижче, ніж якби країна залишилася в складі Європейського Союзу.

У NIESR припускають, що схвалена угода Джонсона "зменшить ризик на безладний вихід країни з ЄС, але водночас виключить й можливість більш тісних торговельних відносин з блоком".

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Експерти зазначили, що попри угоду між Брюсселем і Лондоном про усунення невизначеності, митні та регуляторні бар'єри "перешкоджатимуть торгівлі товарами й послугами з континентом, залишаючи усі регіони Сполученого Королівства в гіршому становищі, ніж якби Велика Британія залишалася в ЄС".

Як повідомлялося, в понеділок, 29 жовтня, президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що країни ЄС погодилися відтермінувати вихід Великої Британії до 31 січня 2020 року.

Того ж дня Палата громад парламенту Великої Британії схвалила у другому читанні урядовий законопроєкт, який передбачає позачергові вибори депутатів 12 грудня.