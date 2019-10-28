Євросоюз погодився відкласти Brexit на три місяці

Країни-члени ЄС погодилися відтермінувати вихід Великої Британії з блоку до 31 січня 2020 року.

Про це написав президент Європейської Ради Дональд Туск у Twitter.

“27 (країн-членів ред.) ЄС домовилися прийняти прохання Великої Британії щодо відтермінування Brexit до 31 січня 2020 року”, - написав Туск.

Він додав, що відповідне рішення буде ще формалізовано письмово.

Раніше британська газета The Guardian повідомила, що країни-члени Європейського Союзу готові відтермінувати вихід Великої Британії з блоку до 31 січня 2020 року.

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Як повідомлялося, голова уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив про готовність дати депутатам більше часу для обговорення угоди щодо Brexit за умови, якщо вони погодяться на позачергові вибори 12 грудня.