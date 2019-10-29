Євросоюз офіційно відтермінував Brexit

Президент Європейської ради Дональд Туск попередив Британію, що надане їй відтермінування Brexit може бути останнім.

Про це він написав у Twitter.

"Моїм британським друзям: 27 країн ЄС офіційно схвалили відтермінування. Може бути, це останнє відтермінування. Будь ласка, використайте цей час із користю. Я також хочу попрощатися з вами, оскільки моя місія тут закінчується. Я буду тримати кулаки за вас", - написав Туск.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у вівторок знову спробує отримати схвалення парламенту на проведення дострокових виборів 12 грудня, незважаючи на те, що депутати вчора відкинули цю пропозицію.

Читайте також: Євросоюз погодився відкласти Brexit на три місяці

Джонсон в понеділок сказав депутатам, що парламент "недієздатний" і не може "більше тримати цю країну в заручниках", але лейбористи заявили, що прем'єр-міністру не можна довіряти.

Голосування відбулося після того, як прем'єр-міністр офіційно прийняв пропозицію Брюсселя про продовження процессу Brexit до 31 січня 2020 року.

Це означає, що Британія не покине ЄС 31 жовтня, як неодноразово обіцяв Джонсон.