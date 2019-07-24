Два зсуви ґрунту у Китаї: один загиблий, шестеро зниклих безвісти

Унаслідок зсуву ґрунту на південному заході Китаю загинула одна особа, ще шестеро вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Зазначається, що зсувом накрило будівництво у одному з сіл провінції Гуанчжоу.

“Триває рятувальна робота. Причина інциденту розслідується”, - пише Сіньхуа.

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Інший зсув трапився за кілька годин в місті Ліупаншуй теж у провінції Гуанчжоу. Унаслідок природного катаклізму під шаром ґрунту опинилося 20 будинків.

“До місця інциденту негайно вирушили рятувальники. Станом на ранок середи було врятовано 10 людей”, - йдеться у матеріалі.

Як раніше повідомляло агентство, через витік газу на заводі у Китаї п’ятеро осіб загинули.