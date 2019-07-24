Два зсуви ґрунту у Китаї: один загиблий, шестеро зниклих безвісти
Укрінформ
Унаслідок зсуву ґрунту на південному заході Китаю загинула одна особа, ще шестеро вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє Сіньхуа.
Зазначається, що зсувом накрило будівництво у одному з сіл провінції Гуанчжоу.
“Триває рятувальна робота. Причина інциденту розслідується”, - пише Сіньхуа.
Інший зсув трапився за кілька годин в місті Ліупаншуй теж у провінції Гуанчжоу. Унаслідок природного катаклізму під шаром ґрунту опинилося 20 будинків.
“До місця інциденту негайно вирушили рятувальники. Станом на ранок середи було врятовано 10 людей”, - йдеться у матеріалі.
Як раніше повідомляло агентство, через витік газу на заводі у Китаї п’ятеро осіб загинули.