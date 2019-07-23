США ввели санкції проти компанії з Китаю через підтримку іранського режиму

Офіційний Вашингтон оголосив про введення санкції проти китайської компанії Zhuhai Zhenrong Company Limited через купівлю нафти у іранського режиму попри обмеження, введені Мінфіном США раніше проти Тегерана.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Майкла Помпео, оприлюдненій у понеділок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сполучені Штати сьогодні продовжують послідовні заходи в контексті нашої кампанії максимального економічного тиску на іранський режим, запровадивши санкції проти китайської компанії Zhuhai Zhenrong Company Limited, а також її очільника через свідоме придбання нафти з Ірану всупереч санкціям США", - наголошується в заяві.

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При цьому уточнюється, що угода китайської компанії з Іраном стосувалася купівлі сирої нафти.

Як підкреслив глава Держдепу, цей крок допоможе припинити суттєвий потік доходів для режиму в Тегерані, "який фінансує терор по всьому світу, є причетним до конфліктів у регіоні та розвиває програму балістичних ракет".

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"Іранський режим повинен припинити цю дестабілізуючу діяльність",- наголосив Помпео. Він також зауважив, що будь-який суб'єкт, який розглядає можливість ухилення від санкцій США, "має звернути увагу" на сьогоднішню відповідь офіційного Вашингтона.