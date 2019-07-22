Twitter заблокував сторінки іранських інформагентств
Укрінформ
Сторінки іранських інформагентств агентств Mehr, IRNA і порталу «Клуб молодих журналістів» заблоковані в Twitter.
На це звернуло увагу іранське інформагентство Tasnim.
Блокування зазнали сторінки ЗМІ, які публікували запису на перській мові.
За інформацією джерела BBC, причиною обмежень стали "скоординовані і цілеспрямовані утиски" прихильників вчення багаї. Кількість представників релігії в Ірані сягає до 300 тис. чоловік.
Іран не визнає багаї. Прихильники релігії вірять у єдність релігій і єдність людства.