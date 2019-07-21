Представник Ірану повідомив про стан моряків захопленого британського танкера

Представник Ірану повідомив про стан моряків захопленого британського танкера

Укрінформ
Швидкість розслідування Іраном ситуації із захопленням британського танкера залежить від ступеня співробітництва екіпажу судна.

Про це заявив генеральний директор порту і морського управління провінції Хормозган Аллах-Морад Афіфіпур, повідомляє AFP.

«Розслідування залежить від співпраці членів екіпажу на судні, а також від нашого доступу до доказів, необхідних, щоб розібратися в цьому питанні», - сказав він.

Хормозган зазначив, що всі моряки перебувають у повному здоров'ї на судні, яке «поставлено на якір в безпечному місці».

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Як повідомлялося, британський комерційний танкер Stena Impero з 23 членами екіпажу на борту було затримано в порту Бандар Аббас після того, як Корпус вартових ісламської революції захопив його в п'ятницю, 19 липня.

Британія, Канада, НАТО і ЄС закликали Іран до негайного звільнення танкера.

Фото: FleetMon

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