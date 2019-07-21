Представник Ірану повідомив про стан моряків захопленого британського танкера

Швидкість розслідування Іраном ситуації із захопленням британського танкера залежить від ступеня співробітництва екіпажу судна.

Про це заявив генеральний директор порту і морського управління провінції Хормозган Аллах-Морад Афіфіпур, повідомляє AFP.

«Розслідування залежить від співпраці членів екіпажу на судні, а також від нашого доступу до доказів, необхідних, щоб розібратися в цьому питанні», - сказав він.

Хормозган зазначив, що всі моряки перебувають у повному здоров'ї на судні, яке «поставлено на якір в безпечному місці».

Як повідомлялося, британський комерційний танкер Stena Impero з 23 членами екіпажу на борту було затримано в порту Бандар Аббас після того, як Корпус вартових ісламської революції захопив його в п'ятницю, 19 липня.

Британія, Канада, НАТО і ЄС закликали Іран до негайного звільнення танкера.

Фото: FleetMon