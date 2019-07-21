Канада вимагає від Ірану негайно звільнити британський танкер “Імперо”

Канада вимагає від Ірану поважати свободу навігації та негайного звільнити затримане британське судно.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Канади у Тwitter.

“Канада засуджує дії Ірану в Ормузькій затоці, закликає поважати право на навігацію та негайно звільнити судно “Імперо”, - заявили у МЗС.

У відомстві додали, що підтримують Великобританію та “дуже заохочують до деескалації заради підтримання регіональної безпеки”.

Як повідомляв Укрінформ, іранський Корпус вартових ісламської революції захопив у п'ятницю британський комерційний танкер, який прямував Ормузькою протокою.

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Британський уряд висловив у зв'язку з цим “глибоку стурбованість”, але глава МЗС країни Джеремі Гант наголосив: "Ми не розглядаємо військових варіантів. Ми хочемо владнати конфлікт дипломатичним шляхом".