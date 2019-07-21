Канада вимагає від Ірану негайно звільнити британський танкер “Імперо”

Канада вимагає від Ірану негайно звільнити британський танкер “Імперо”

Укрінформ
Канада вимагає від Ірану поважати свободу навігації та негайного звільнити затримане британське судно.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Канади у Тwitter.

“Канада засуджує дії Ірану в Ормузькій затоці, закликає поважати право на навігацію та негайно звільнити судно “Імперо”, - заявили у МЗС.

У відомстві додали, що підтримують Великобританію та “дуже заохочують до деескалації заради підтримання регіональної безпеки”.

Як повідомляв Укрінформ, іранський Корпус вартових ісламської революції захопив у п'ятницю британський комерційний танкер, який прямував Ормузькою протокою.

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Британський уряд висловив у зв'язку з цим “глибоку стурбованість”, але глава МЗС країни Джеремі Гант наголосив: "Ми не розглядаємо військових варіантів. Ми хочемо владнати конфлікт дипломатичним шляхом".

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