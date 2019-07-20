Тегеран назвав офіційні причини захоплення британського танкера

В Ірані заявили, що захопили британський комерційний танкер, в Ормузькій протоці через порушення правил судноплавства.

Про це інформує Tasnim.

"Нафтовий танкер Stena Impero був захоплений іранським військовим флотом через порушення морського права, під час його проходу через Ормузьку протоку у п'ятницю ввечері", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, судно під прапором Великої Британії вимкнуло GPS-локатор всупереч міжнародним нормам та зайшло в Ормузьку протоку з неналежного напрямку. Британський танкер входив у протоку з південної сторони, що є вихідним шляхом для суден у протоці, збільшуючи цим ризик аварії.

Також іранська сторона стверджує, що танкер Stena Impero не прислухався до жодного з попереджень іранської берегової охорони, крім того, забруднював води затоки, скидаючи залишки переробки нафти за борт.

Як відомо, Іран заявив, що Корпус вартових ісламської революції захопив у п'ятницю британський комерційний танкер, що прямував Ормузькою протокою. Британський уряд висловив глибоку стурбованість "неприйнятним" захопленням владою Ірану танкера Stena Impero, що йшов під прапором Великої Британії.

Фото: Mirror