Британія не розглядає силового варіанту звільнення танкера Stena Impero - МЗС

Британський уряд висловив глибоку стурбованість "неприйнятним" захопленням владою Ірану танкера Stena Impero, що йшов під прапором Великої Британії.

Про це інформує BBC.

"Уряд Великої Британії заявив, що "глибоко стурбований" "неприйнятним" захопленням Іраном танкера, що йшов під прапором Британії", - йдеться у повідомленні. Власники танкера Stena Impero заявили, що вони не змогли зв'язатися зі своїм судном, що було захоплене в Ормузькій протоці, ключовому водному шляху в регіоні.

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеремі Гант попередив про "серйозні наслідки", якщо інцидент не буде швидко врегульовано.

"Ми не розглядаємо військових варіантів. Ми хочемо владнати конфлікт дипломатичним шляхом", - заявив міністр.

Як відомо, Іран заявив, що Корпус вартових ісламської революції захопив у п'ятницю британський комерційний танкер, що прямував Ормузькою протокою.

Фото: Stena