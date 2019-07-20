Британія не розглядає силового варіанту звільнення танкера Stena Impero - МЗС
Про це інформує BBC.
"Уряд Великої Британії заявив, що "глибоко стурбований" "неприйнятним" захопленням Іраном танкера, що йшов під прапором Британії", - йдеться у повідомленні. Власники танкера Stena Impero заявили, що вони не змогли зв'язатися зі своїм судном, що було захоплене в Ормузькій протоці, ключовому водному шляху в регіоні.
Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеремі Гант попередив про "серйозні наслідки", якщо інцидент не буде швидко врегульовано.
"Ми не розглядаємо військових варіантів. Ми хочемо владнати конфлікт дипломатичним шляхом", - заявив міністр.
Як відомо, Іран заявив, що Корпус вартових ісламської революції захопив у п'ятницю британський комерційний танкер, що прямував Ормузькою протокою.
Фото: Stena