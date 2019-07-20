Тегеран залишить екіпаж британського танкера на борту до кінця розслідування - ЗМІ

Всі члени екіпажу британського нафтового танкера Stena Impero, затриманого владою Ірану в Ормузькій протоці, перебувають на борту судна у порту Бендер-Аббас та залишаться на кораблі до закінчення розслідування.

Про це інформує News 18 ыз посиланням на іранські джерела. "Всі 23 члени екіпажу залишатимуться на борту до закінчення розслідування", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після затримання танкер Stena Impero був доправлений до Іранського порту Бендер-Аббас.

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Як відомо, Іран заявив, що Корпус вартових ісламської революції захопив у п'ятницю британський комерційний танкер, що прямував Ормузькою протокою.

Фото: FleetMon