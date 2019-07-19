Іран захопив британський танкер в Ормузькій протоці

Іран заявив, що Корпус вартових ісламської революції захопив у п'ятницю британський комерційний танкер, який прямував Ормузькою протокою.

У Тегерані це пояснили начебто порушеннями правил судноплавства, повідомляє CNN.

"Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив, що захопив британський танкер, який "порушив міжнародні правила", - зазначається в повідомлені з посиланням на іранські державні медіа.

При цьому уточнюється, що йдеться про танкер Stena Impero, з яким власник судна втратив зв'язок.

"Компанія Stena Bulk та Northern Marine Management можуть підтвердити, що приблизно о 16.00 (за британським часом) 19 липня судно Stena Impero, зареєстроване у Великій Британії, зазнало переслідувань з боку невідомих малих кораблів і гелікоптера під час проходу Ормузькою протокою в міжнародних водах", - ідеться в заяві компанії-власниці судна, яка перебуває у тісному контакті з органами державної влади Великої Британії.

Поки що контакту з екіпажем Stena Impero встановити не вдається.

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Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп заявив, що американський десантний корабель USS Boxer збив іранський безпілотний літак поблизу Ормузької протоки. Тегеран поспішив спростувати цю заяву, наголосивши, що американці могли "помилково" збити власний дрон.