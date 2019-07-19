Пентагон оприлюднив подробиці знищення іранського безпілотника

Міністерство оборони США розкрило деякі подробиці застосування зброї десантним кораблем американських ВМС, внаслідок чого був знищений іранський безпілотник.

Як зазначається в офіційному повідомленні Пентагона, інцидент стався в міжнародних водах, передає кореспондент Укрінформу.

"Приблизно о 10-й ранку (четверга – ред.) за місцевим часом десантний корабель USS Boxer перебував у міжнародних водах та проводив плановий вхідний транзит через Ормузьку протоку. У цей час безпілотний літальний апарат зблизився з американським кораблем на відстань, яка становила загрозу. Командування USS Boxer віддало наказ на знищення небезпечного літака з метою гарантування безпеки судна та його екіпажу", - поінформували в Пентагоні.

Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп офіційно заявив, що Сполучені Штати застосували зброю проти іранського безпілотника поблизу Ормузької протоки. Але при цьому не уточнювалося, коли стався цей інцидент, і де на цей момент перебував десантний корабель ВМС США.