Пентагон оприлюднив подробиці знищення іранського безпілотника

Пентагон оприлюднив подробиці знищення іранського безпілотника

Укрінформ
Міністерство оборони США розкрило деякі подробиці застосування зброї десантним кораблем американських ВМС, внаслідок чого був знищений іранський безпілотник.

Як зазначається в офіційному повідомленні Пентагона, інцидент стався в міжнародних водах, передає кореспондент Укрінформу.

"Приблизно о 10-й ранку (четверга – ред.) за місцевим часом десантний корабель USS Boxer перебував у міжнародних водах та проводив плановий вхідний транзит через Ормузьку протоку. У цей час безпілотний літальний апарат зблизився з американським кораблем на відстань, яка становила загрозу. Командування USS Boxer віддало наказ на знищення небезпечного літака з метою гарантування безпеки судна та його екіпажу", - поінформували в Пентагоні.

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Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп офіційно заявив, що Сполучені Штати застосували зброю проти іранського безпілотника поблизу Ормузької протоки. Але при цьому не уточнювалося, коли стався цей інцидент, і де на цей момент перебував десантний корабель ВМС США.

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