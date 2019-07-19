Трамп: Корабель ВМС США знищив іранський безпілотник

Американські військові знищили іранський безпілотник, який підійшов на небезпечну відстань до десантного корабля ВМС США USS Boxer поблизу Ормузької протоки.

Про це заявив у Білому домі президент США Дональд Трамп, передає власний кореспондент Укрінформу.

"USS Boxer застосував оборонні дії проти іранського безпілотного літака, який підлетів на дуже, дуже близьку відстань – приблизно 1000 ярдів (трохи більше 900 метрів – ред.), проігнорувавши численні сигнали", - заявив президент США.

Він також повідомив, що іранський дрон становив загрозу безпеці корабля й екіпажу.

Трамп підкреслив, що збройні системи корабля "негайно знищили" безпілотний літак Ірану.

Фото: Official White House Photo